RELATIONS BILATERALES : Boukadoum s’entretient avec ses homologues tunisiens et libyens

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi, au cours duquel les deux parties ont débattu plusieurs questions liées aux “relations spéciales et fraternelles” qui lient les deux pays frères, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public ce mercredi. La même source a déclaré que cet appel “constituait une occasion de poursuivre la coordination et la consultation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun”, en particulier “la situation dans la Libye et comment pousser le processus politique pour parvenir à une solution durable qui préserve l’unité et la souveraineté du peuple libyen”. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dans la soirée du même jour, selon son tweet sur sa page Twitter, a reçu un coup de téléphone de son homologue libyen, Mohamed Taha Siala, au cours duquel les deux parties ont discuté de l’évolution de la situation en Libye et des perspectives du processus politique mené par les Nations unies. Boukadoum a renouvelé l’engagement de l’Algérie et sa solidarité inconditionnelle avec le peuple frère libyen afin de parvenir à une solution politique interne à la crise, loin de toute ingérence étrangère.