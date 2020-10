RELANCE DES PROJETS DE LOGEMENTS A BOUMERDES : Le ministre de l'Habitat donne un délai d'une semaine

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a mis l'accent samedi à Boumerdes, sur la nécessité de relancer tous les projets de logement à l'arrêt dans la wilaya, dans un délai maximum d'une semaine. Le ministre qui effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, a insisté sur la relance de tous les programmes de logement, toutes formules confondues, lesquels accusent un retard. A ce propos, le ministre a accordé un délai d'une semaine aux responsables du secteur d'Habitat dans la wilaya, en vue de remédier aux obstacles et relancer ces projets. Pour ce qui est de la formule location-vente (AADL), le ministre a exigé des responsables du secteur dans la wilaya, d' "aider les promoteurs, les souscripteurs et l'Administration, à trouver les solutions idoines, à même de satisfaire les souscripteurs".