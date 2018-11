RELANCE DE L’UNION DU MAGHREB ARABE (UMA) : L’UE, la Ligue arabe et l’UA saluent l’initiative algérienne

L’Union européenne a noté « avec intérêt » la dernière initiative de l’Algérie en faveur de la tenue “dans les délais les plus rapprochés” d’une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe (UMA). « Nous notons avec intérêt la proposition de l’Algérie d’organiser une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe », a indiqué, ce vendredi 23 novembre, une porte-parole de l’UE. « En règle générale, toute initiative constructive susceptible de contribuer à la bonne coopération dans la région du Maghreb est la bienvenue », a-t-elle ajouté. “L’Algérie a saisi officiellement le Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe pour l’appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UMA”, a annoncé, hier jeudi, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. De son côté, la Ligue arabe a salué, ce vendredi, l’initiative lancée par l’Algérie. Selon son secrétaire général Ahmed Aboul Gheit “cette initiative témoigne de l’importance que l’Algérie attache à la revitalisation de l’Union du Maghreb arabe”. Pour sa part, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a noté “avec satisfaction” l’initiative de l’Algérie. “Il encourage tous les États membres de l’UMA à œuvrer à la tenue rapide de la réunion proposée et, plus globalement, à la relance de la construction maghrébine”, selon un communiqué diffusé ce vendredi.