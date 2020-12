RELANCE D'ENIE ET D'ENIEM : Réunion aujourd’hui pour la mise en œuvre d'un plan

Un plan de relance pérenne concernant l'Entreprise nationale des industries de l'électroménager (ENIEM) et l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) sera discuté à partir d’aujourd’hui, dimanche 13 décembre, en présence des représentants de ces entreprises ainsi que ceux des établissements qui les financent, a fait savoir à Alger le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham. Lors d'un point de presse en marge d'une réunion présidée par le ministre réunissant les opérateurs économiques nationaux publics et privés, M. Ferhat Ait Ali a fait savoir que son département ministériel organisera une réunion de travail ce dimanche 13 décembre, réunissant les responsables d'ENIEM et d'ENIE afin de discuter d'un plan de relance pérenne "et non un plan de relance d'urgence qui soit conjoncturel". Rappelant qu'ENIEM fait face à des problèmes structurels, et de financement bancaires, le ministre a estimé nécessaire la mise en œuvre d'un plan de relance sur des bases solides. "Notre vision est que le secteur public doit bénéficier d'une relance et d'un financement mais cela sur des bases financières saines", a-t-il souligné.