REJET PAR L’ONU DE LA RESOLUTION DE TRUMP : Le ministre de la défense israélien s’attaque à l’Algérie

Sur son compte twitter, le ministre israélien avait remplacé le logo des Nations unies par une image de couleur verte sur laquelle on peut lire: « Si l’Algérie présentait un projet de résolution à l’ONU disant que la terre est plate et que c’est Israël qui en est responsable, il serait adopté avec 164 voix pour, 13 voix contre et 26 abstentions » a ainsi écrit Avigdor Lieberman sur Twitter, reprenant à sa manière une phrase de l’ancien diplomate israélien Abban Eban (1915-2002). « Il n’y a rien de nouveau à l’ONU, mais ce qui est bien c’est que les États-Unis sont le phare qui illumine notre chemin au milieu de l’obscurité » a également écrit le ministre israélien. A noter que l’Algérie ne recevra plus d’aide financière des États-Unis suite au vote par l’ONU d’une résolution condamnant la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Faisant partie des 20 pays de la ligue arabe qui bénéficient régulièrement d’une aide financière des États-Unis. Le sioniste Avigdor Lieberman, nommé ministre de la défense en mai 2016, Avigdor Lieberman est chef du parti israélien d’extrême droite Israël Beitenou (Israël notre maison), et a souvent été critiqué en Israël pour ses positions radicales ainsi que pour son manque d’expérience sur la scène politique. Surnommé « Le Tsar », « KGB » ou encore « Raspoutine », il est né Evet Lvovitch Lieberman le 05 juin 1958 à Chisinau (Moldavie) et a notamment été videur dans des boîtes de nuit avant son entrée sur la scène politique israélienne.