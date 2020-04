REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER A ORAN : 46 milliards de centimes pour la maintenance technique

La wilaya d'Oran vient de débloquer encore une fois, une enveloppe financière en conséquence d'un montant de 4 milliards 600 millions pour la maintenance du réseau routier qui s'étend sur une distance de 100 km dans la commune d'Oran, classé en case rouge en plus de 100 millions de DA du budget de la commune pour la maintenance de 50 chemins vicinaux selon le chef de service ‘Routes' de la commune. Une autre partie de cette enveloppe sera consacrée à la réhabilitation de l'éclairage public. L'une des dépenses d'énergie urbaine les plus importantes, est liée à l'éclairage public. Trouver des solutions pour réduire et mieux maîtriser la consommation de l'éclairage est, donc, un enjeu capital pour les villes. Pour minimiser ces dépenses et répondre aux doléances des citoyens, en matière d'éclairage public, les services concernés de certaines communes ont opté pour l'utilisation des lampes ‘LED' (Light Emmiting Diode), pour l'éclairage des rues. Dans cette optique une opération de remplacement des anciennes lampes vapeur à mercure qui consomment beaucoup d'énergie a été initiée l'année dernière, par la commune de Misserghine. Elle a été lancée à partir du quartier ‘Ahmed Zabana' et touché d'autres rues. Une enveloppe de près de 12 millions de DA a été débloquée pour cette opération qui entre, aussi, dans le cadre des actions menées par les autorités publiques pour l'embellissement de la ville et l'aménagement urbain.