REHABILITATION DES RUES A MOSTAGANEM : Où sont passés les caniveaux ?

Comme nul ne doit l'ignorer, l'entretien des voies publiques, doit être une obligation et une nécessité pour maintenir les rues, les avenues d'une ville, d'une commune, d'une autoroute dans un état carrossable et propre. Malheureusement, ce ne serait pas le cas de certaines de ces voies publiques qui ont fait l'objet de réhabilitation. Finalement, certains entrepreneurs en travaux publics et routiers ne se pressent que pour obtenir un marché public et « veiller » à le bâcler en un temps record pour s'octroyer un autre. C'est ainsi, que les réhabilitations de certaines rues de Mostaganem, se sont retrouvées du jour au lendemain, sans quelques bouches d'égout et autres caniveaux, qui semblent avoir été engloutis sous les couches du bitume. Certains ouvriers indélicats, chargés de couvrir la rue avec le goudron, ne paraissent guère se soucier de la présence de ces repères si utiles à la gestion des réseaux d'assainissement, ils tapissent tout sur leur passage. Malheureusement, les chantiers de l'office national d'assainissement auront toutes les peines du monde à localiser de nouveau, les bouches d'égout et les caniveaux pour les entretenir, en cet hiver qui semble assez pluvieux et dont les travaux de débouchage s’imposent souvent et nécessitent des interventions urgentes Pour ce faire, ces derniers sont souvent contraints de repiquer de nouveau le « tapis » fraîchement mis, et causer encore du gâchis !