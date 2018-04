REHABILITATION DES RESEAUX AEP : Le manque de compteurs d’eau ralentit le programme

53 localités à travers la wilaya de Mostaganem ont bénéficié d’un programme central d’envergure de réhabilitation et d’extension de plusieurs réseaux d’AEP pour un montant global de 433900 DA afin d’alimenter une population de 39986 âmes. En effet, les efforts consentis et les moyens matériels et financiers sont considérables afin de matérialiser ces réseaux. Cependant, la mise en eau pour les réseaux réceptionnés n’aurait pas été opérée en raison du manque de compteurs d’eau et la prise en charge de la gestion par l’ADE, ce qui ralentit le programme de réhabilitation et d’extension des réseaux d’AEP et cela pour plus de 6 mois apprend on. Pour remédier à cette situation, il est demandé qu’une dérogation exceptionnelle soit accordée au titre des opérations sectorielles en cours de réalisation pour compléter les accessoires de chaque raccordement par l’acquisition et la pose de compteurs dont le nombre est de 5861 abonnés, a-t-on ajouté.