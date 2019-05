REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES POSTIERES : Plus de 6 milliards de cts pour la Grande Poste de Mostaganem

Une enveloppe financière totale de 63,6 millions de dinars a été allouée pour la rénovation et à la réhabilitation de l’infrastructure de la grande poste, sis au centre-ville de Mostaganem, a-t-on appris du directeur d’Algérie-Poste à Mostaganem, en l’occurrence, M.Benosmane Bendehiba. En effet, les travaux de rénovation et de réhabilitation de cette infrastructure historique acheminent la façade extérieure avec un montant de 42 millions de dinars et les infrastructures internes avec un montant de 21,6 millions de dinars. Cette opération a une très grande importance puisqu’elle entre dans le cadre de réhabilitation du vieux bâti. Dans ce contexte, la même source a indiqué que le bureau d'études spécialisé dans l'architecture ancienne, chargé de ces travaux de réhabilitation, est le même que celui qui a été chargé de la réhabilitation et la rénovation du vieux bâti, situé au centre ville de Mostaganem, ce qui conservera le même style et design architectural de ces bâtiments, dont certains remontent à la première moitié du siècle dernier. Cette opération entre également dans le cadre des opérations d’extension et de réhabilitation des bureaux de poste qui a touché récemment 9 structures postales en plus de 17 auparavant à travers les communes de la wilaya.