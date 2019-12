REHABILITATION DE 108 ECOLES ET DE 15 CANTINES SCOLAIRES A ORAN : 37 milliards de centimes débloqués

Dans le cadre de la réhabilitation de certains établissements scolaires à Oran, un investissement de plus de 370 millions de dinars a été débloqué pour financer des projets de rénovation de 108 écoles primaires et 15 cantines scolaires, a été lancé par les services de la wilaya d’Oran. En effet, dans un communiqué de la cellule de la communication de la wilaya d’Oran, on a appris que des travaux de réhabilitation concernant 108 établissements primaires et 15 cantines scolaires ont été lancés par les services de la wilaya. Pour réaliser une telle opération, une enveloppe de plus de 370 millions de dinars a été débloquée à savoir : 203 millions de dinars provenant de la wilaya dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, et 170 millions de dinars ont été prélevés sur le budget de la wilaya. Il est utile de préciser qu’une même opération de réhabilitation a touché 72 écoles courant année 2018.