REGROUPEMENT DE 14 WILAYAS DES REGIONS OUEST ET SUD-OUEST : Rencontre régionale de la protection civile à Mostaganem

Le premier groupe a effectué une visite de terrain à travers laquelle ses éléments se sont imprégnés dans la pratique de l’identification des différents matériels utilisés dans les interventions ainsi que leurs tâches adaptées spécialement aux équipes communément connues sous la désignation de DRPI, lesquelles sont chargées du soutien et des premiers secours .Cette visite a été encadrée par les formateurs de l’école nationale de la protection civile de Mostaganem, qui ont donné des séances pédagogiques dans l’explication de tout ce qu’il y a savoir sur la pratique des interventions dans les premiers secours et de l’appui avec chaque type de matériel. Les stagiaires ont été ensuite dirigés vers l’équipe de cynégétique de l’unité principale utilisant des chiens dressés et ce, pour prendre connaissance de ce que sont capables ces animaux de rendre service dans, par exemple de certains cas de catastrophes dans la recherche de victimes .A noter que cette visite à caractère pédagogique a commencé le mardi 15 octobre pour s’achever le 23 du mois courant soit, pendant une semaine durant laquelle des équipes de 30 agents stagiaires en moyenne, par jour, feront des séquences pédagogiques de connaissance avec le matériel et les types d’interventions éventuelles .Ces stagiaires auraient terminé alors une année de formation théorique et pratique , qui les rendra opérationnels en renforcement des effectifs existants et ce, dès le mois de mars 2020. D’autre part et en marge de ce forum régional, le directeur central de l'organisation et de la coordination de l'aide de la DG de la protection civile a également visité les ateliers de soutien et d' intervention de premiers secours des stagiaires où il était accompagné du directeur de wilaya ainsi que du chef de l'unité principale de la protection civile de Mostaganem.