REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT : Les députés ‘’plaident’’ pour l’absentéisme

Apparemment, les députés ne sont pas contents du contenu du projet de loi fixant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale populaire. Ce qui les irrite, c’est deux articles de ce projet perçus comme une atteinte à leur liberté de mouvement, ou plutôt « liberté d’absentéisme ». L’article 69 du projet oblige les députés à assister aux séances de débat et de délibération. Si ce projet venait à être validé, les récalcitrants se verront exposés à des sanctions financières. « En cas d’absences lors des travaux parlementaires des commissions ou des plénières, le bureau du président prendra les dispositions nécessaires pour sanctionner toute absence ». Dans leurs interventions ce lundi, les députés ont dénoncé un règlement intérieur qui les « traites comme des écoliers ». Certains ont même qualifié le texte de « punition ». Le député MSP, M. Yahia Bennin, a évoqué une fuite en avant. Selon lui, on aurait dû traiter les causes de cet absentéisme et non pas verser dans la répression. Ce phénomène d’absentéisme, il l’explique par l’absence de véritables mécanismes de contrôle parlementaire, ce qui ôte tout enjeu et réduit le rôle de l’APN.