REGISTRE DE COMMERCE : Hausse du nombre des nouveaux inscrits en janvier

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes morales et physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère du Commerce. Le nombre de nouvelles inscriptions au registre de commerce en janvier 2020 a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre 11.459 en janvier 2019, soit une augmentation de 34,3%. Concernant les personnes morales, le nombre global des nouveaux inscrits s'est établi en janvier 2020 à 1.711 contre 1.186 en janvier 2019, soit un taux de 64,3%, ainsi le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) s'élève à 17.101 en janvier 2020 contre 12.645 en janvier 2019 soit une hausse globale de 35,20%, a précisé le communiqué. Par rapport à décembre 2019 où le nombre des personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3% est enregistrée. De même pour les nouveaux inscrits parmi les personnes morales, leur nombre était de 1.135 en décembre 2019 (1.711 en janvier 2020), soit une hausse de 50,7%. Le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) en décembre 2019 était de 8.936 (17.101 en janvier 2020) soit une hausse globale de +4,91%, précise la même source. Par ailleurs, le climat propice à l'investissement en Algérie commence à s'instaurer à la faveur de la nouvelle dynamique du Gouvernement, et à un rythme accéléré en terme de nombre d'inscrits, mue par le retour de la dynamique commerciale avec un volume sans précédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de commerce en janvier 2020 par rapport aux années passées.