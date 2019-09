REGIME ELECTORAL ET AUTORITE DES ELECTIONS : Les textes de lois adoptés par le Sénat

Les deux textes de lois organiques relatifs à l'Autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral ont été adoptés vendredi 13 Septembre 2019 par les membres du conseil de la nation lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil.A l'issue de la séance de vote à laquelle a pris part le ministre des Relations avec le Parlement, M.Fethi Khouil, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, M.Belkacem Zeghmati a affirmé que ces deux textes de lois "sont d'une importance capitale à plus d'un titre, étant donné qu'ils marquent une rupture avec les anciennes pratiques qui ont tant marqué les opérations de vote dans notre pays et ont souvent donné lieu à tant de suspicion et de polémiques". Notons que ces deux lois sont d’une urgence capitale pour la prochaine tenue des élections présidentielles .