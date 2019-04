REFUSANT LE NOUVEAU GOUVERNEMENT : La Confédération des Syndicats appelle à une grève générale

La Confédération des Syndicats Algériens (CSA), qui comporte 12 syndicats autonomes de tous secteurs confondus, refuse catégoriquement le nouveau gouvernement de Bedoui, dévoilée dimanche, et a appelé à un grève générale à partir du 10 avril 2019, et une marche prévu le même jour à 10h au niveau de la place du 1er Mai à Alger. Selon un communiqué rendu public ce lundi à l’issue d’une réunion en marge des événements que prévaut le pays dernièrement. De son coté, le Club des juges d’Algérie a annoncé, dans un communiqué, que les juges et les fonctionnaires du secteur de la justice participeront à la grève générale du 10 avril, dont l’appel a été lancé par la Confédération des syndicats autonomes. Ledit communiqué indique que le Club des juges « refuse catégoriquement la nouvelle composition gouvernementale » ajoutant que « ceux qui ont été responsables de la corruption ne peuvent pas déclarer la guerre à la corruption » appelant l’Armée à « revenir à la justice » pour garantir la transparence.