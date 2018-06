REFOULES DE FRANCE, DU CANADA, DE RUSSIE ET DU QATAR : Les produits agricoles algériens ‘’indésirables’’

Alors que le pays comptait sur l’agriculture pour diversifier les ressources en devises en cette période de crise, des tonnes de dattes, de pommes de terre et autres produits agricoles algériens sont interdits de commercialisation en France, au Canada, en Russie et au Qatar. Motif : la non-conformité avec les normes exigées et surdosage en produits chimiques pour les pommes de terre, tandis que les dattes sont infestées de vers. Selon Ali Bey Nasri, les producteurs algériens font preuve d’excès dans l’utilisation de cinq types d’engrais et de pesticides interdits à l’étranger. De ce fait, les produits algériens se trouvent privés d’accès aux marchés européens, nord-américains et même moyen-orientaux. Affirmant que l’Algérie n’a exporté, durant les quatre premiers mois de l’année 2018, que l’équivalent de 20 millions d’Euros, Ali Bye Nasri invite le ministère de l’Agriculture à solliciter les milliers d’ingénieurs agronomes que compte le pays afin d’aider les agriculteurs à produire des fruits et légumes conformes aux standards internationaux. Selon la même source, la France a décidé d’incinérer des tonnes de pommes de terre algériennes jugée impropre à la consommation. La Russie, quant à elle, a renvoyé la marchandise à l’expéditeur en raison d’une forte concentration de pesticides. Le Canada, quant à lui, a refoulé une cargaison de dattes infestées de vers.