REFORMES DE L’ENSEIGNEMENT : L’anglais bientôt introduit en 3ème année primaire

Bien que le calme semble caractériser la rentrée 2019-2020, l’année scolaire risque d’être perturbée en raison des deux dossiers chauds qui feront l’actualité sans nul doute, la réforme du bac tant attendue et l’introduction de l’anglais au cycle primaire. Pour le nouveau ministre de l’Education nationale qui se veut discret, tous les moyens ont été déployés pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire qui intervient cette année dans un contexte particulier. Le ministre de l’éducation M.Abdelhakim Belabed se prépare d’ores et déjà pour ces deux chantiers lourds à savoir la réforme du bac et l’apprentissage de l’anglais dans le programme des élèves du palier primaire. Pour ce dernier, il a indiqué que ses services ont entamé une réflexion sur les modalités d’introduction de l’enseignement de l’anglais dès le cycle primaire. Le nouveau ministre ne s’en cache pas et soutient l’idée de son homologue de l’enseignement supérieur, estimant que la langue de Shakespeare est aujourd’hui la plus parlée dans le monde et qu’il serait judicieux de l’intégrer dans son secteur.