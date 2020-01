REFORME DU SYSTEME EDUCATIF : Le ministre de l’éducation invite les syndicats au dialogue

Pour une refonte pédagogique, le ministre de l’Education nationale Mohamed Ouadjaout s’est engagé à organiser prochainement des rencontres bilatérales avec chaque syndicat, rapporte une source sûre. Le ministre de l’Education nationale a décidé lors d’une réunion, tenue avec les partenaires sociaux d’organiser prochainement des rencontres bilatérales avec chaque syndicat du secteur. M. Ouadjaout compte s’attaquer sérieusement aux problèmes qui rongent l’école algérienne depuis belle lurette, à commencer par la révision des programmes scolaires, partant du principe de « l’existence des lacunes dans le système éducatif ». Mohamed Ouadjaout a également promis d’étudier prochainement avec les quatorze syndicats les problèmes socioprofessionnels des travailleurs du secteur. Après plus de six mois de boycott avec la tutelle, les syndicalistes estiment que seulement avec « le dialogue », que l’on peut changer le cours des choses dans ce secteur. Les enseignants du primaire, ont observé, mercredi une grève, menaçant de hausser le ton, à partir de la semaine prochaine. Selon la Coordination nationale des enseignants du primaire, le taux de suivi de ce débrayage a atteint plus de 70% au niveau national. Cette dernière continue de faire pression sur la tutelle, exigeant une réunion avec le ministre de l’Education.