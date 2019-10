REFORME DU SYSTEME DES RETRAITES : Le ministère du travail réagit

Le ministère du Travail est monté ce jeudi au créneau pour tenter d’éteindre la polémique naissante, après des rumeurs sur la réforme du système de retraite avec un nouveau mode de calcul qui se fera, non plus sur les cinq dernières années de travail, mais sur les 25 meilleures années. Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, le ministère du Travail rappelle que « le système national de retraite connait depuis des années des difficultés financières graves que le gouvernement n’a jamais cherché à cacher ». Sans les apports successifs de l’Etat, à la caisse de retraite, notamment une bonne partie de l’argent du financement non conventionnel, les retraites n’auraient pas pu être versées à temps, ajoute le communiqué, qui assure tout de même que « l’Etat continuera à payer les retraites quelques soient les conditions économiques du pays ». « Cette situation rend nécessaire des réformes à moyen et long terme afin de sauvegarder les équilibres financiers du système et assurer la pérennité des prestations au profit des futures générations », note encore le communiqué du Département de Tidjani Haddam. Lequel département, lit-on encore, a lancé ces derniers mois une vaste consultation et des ateliers de réflexion avec des experts et des partenaires sociaux et des acteurs concernés par la problématique, car il faut un grand débat national pour dégager des solutions.