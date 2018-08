REFORME DU CORPS DE LA POLICE NATIONALE : Des officiers de la PJ et de la PAF ciblés par des enquêtes

Le successeur d’Abdelghani Hamel a opéré une série de limogeages au sein de la DGSN dès sa désignation. Ce qui laisse supposer que l’ancien patron de la Protection civile est venu avec une feuille de route précise qui fait suite au limogeage inattendu de son prédécesseur pour des raisons qui restent inconnues à ce jour. Le directeur de la Police aux frontières (PAF) au niveau de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene a été remplacé récemment. Hier, c’est le nouveau chef de la Sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou qui a été installé. De nombreux changements ont été effectués par le nouveau DGSN, et ceux-ci ne semblent pas s’arrêter de sitôt, tant il est question, selon certaines sources, de «réformer» ce corps de sécurité sur instruction du président de la République en personne. Ces changements voulus en haut lieu semblent s’inscrire dans une volonté de faire évoluer ce corps constitué et lui donner un nouveau souffle, en nommant aux postes de responsabilité une nouvelle génération d’officiers qui ont fait leurs preuves au sein de la DGSN et dont les états de service plaident en leur faveur pour jouer un rôle plus important en son sein.