REFERENDUM SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION : Chanegriha s’attend à une "épopée grandiose"

En effet, le chef d'état-major de l'ANP a affirmé, dans une allocution à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire à Blida que "Nous sommes totalement convaincus que ce peuple authentique tracera, à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une épopée grandiose au service de la patrie, qui sera conservée dans l'histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation. Cette épopée constituera une autre pierre, qui permettra à notre peuple fier de s'élever parmi les nations et les peuples, à travers sa participation massive dans ce référendum important, voire crucial". "Je tiens à indiquer également que les jeunes algériens seront au rendez-vous avec le destin, pour bâtir leur pays de leurs propres mains et tracer les repères de l'Algérie nouvelle, suivant leur volonté et leurs ambitions, comme l'ont fait les vaillants artisans de Novembre, qui ont offert à l'Algérie une fierté et une gloire éternelles", a-t-il affirmé dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région. "Ils se tiendront aux côtés de leurs frères de l'ANP, unis et solidaires, tel un rempart solide face aux conspirateurs, qui ne parviendront jamais à souiller cette terre irriguée du sang des glorieux Chouhada", a ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP. Le général de Corps d'Armée a ensuite présidé une réunion de travail à laquelle ont pris part les directeurs régionaux, les responsables des services de sécurité et les Commandants des Secteurs opérationnels au cours de laquelle il a suivi un exposé global, présenté par le Commandant de la 1ère Région militaire sur la situation générale dans le territoire de compétence, ajoute le communiqué. Par la suite, le chef d'état-major de l'ANP a procédé à l'inauguration officielle de l'Ecole d'Application de l'Arme de Reconnaissance à Chlef, où il a tenu une réunion avec les cadres et les personnels, lors de laquelle il les a exhortés sur "la nécessité d'intensifier le travail avec assiduité et rigueur, pour améliorer davantage la qualité de la formation et l'élever au rang de l'excellence, afin d'atteindre les résultats escomptés".