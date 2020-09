REFERENDUM SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION : Belaïd appelle à une "forte" participation

Le Président du parti du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid a appelé à Alger à l'impératif de participer avec "force" au référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain eu égard aux différents aspects positifs proposés par le nouveau projet de Constitution en faveur du changement. S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée en marge de sa rencontre avec les coordinateurs de wilayas de son parti, M. Belaïd a indiqué que "le Front El-Moustakbal appelle à la mobilisation et à l'entraide pour éviter l'abstention électorale, et à une forte participation au référendum sur la révision de la Constitution auquel s'est engagé le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune". Il a mis en avant, dans ce cadre, les nombreux aspects positifs que comporte le projet de la nouvelle Constitution en faveur du changement et de l'édification de la deuxième République. "Après le référendum sur la révision de la Constitution, le militantisme demeurera ouvert à travers le dialogue avec tout un chacun en vue de remédier aux lacunes", a-t-il ajouté. Après avoir renouvelé la confiance de sa formation politique en "la démarche et les intentions" du Président Tebboune visant l'édification de l'Algérie nouvelle, M. Belaïd a insisté sur la nécessité d'expliquer la Constitution à l'opinion publique, d'autant que plusieurs parties prennent des positions négatives sans consulter la teneur de ce nouveau projet qui prévoit pour la première fois des articles garantissant les droits et libertés et consacrant l'Etat de droit, dont l'annulation de l'autorisation pour la tenue des rassemblements pacifiques. A ce propos, le président du Front El Moustakbel a fait savoir que son parti "assumera son rôle d'expliquer la Constitution à travers tout le territoire national". Par ailleurs, M. Belaïd a souligné l'impératif de la refonte de la couche politique et de son redéploiement d'autant que le parti politique constitue "une institution constitutionnelle contribuant à l'édification des institutions constitutionnelles du pays y compris l'APC et le Parlement".