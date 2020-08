REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION : Vers la mise en place d’un protocole sanitaire spécial

Docteur Mohamed Bekkat Berkani, a annoncé la préparation d’un protocole sanitaire spécial pour le 1er novembre prochain, date du référendum sur la Constitution. Le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé ce samedi, 29 août, la préparation et la mise en place d’un protocole sanitaire spécial pour le 1er novembre prochain, date du référendum sur la Constitution, comme rapporté par El Bilad. Selon les déclarations du Docteur Bekkat Berkani, l’annonce de ce protocole spécial se fera au cours de la semaine. Le Docteur Bekkat Berkani a également rappelé l’importance du respect des mesures préventives, et a mis en garde contre le relâchement, notamment face à la stabilité de la situation épidémique en Algérie. Pour rappel, la révision de la Constitution sera soumise à un référendum le 1er novembre prochain, comme annoncé par le Chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune.