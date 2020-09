REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION : Le RND est décidé à faire réussir le scrutin

Le Secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a affirmé à Alger que son parti avait décidé de participer "de manière efficace" pour garantir la réussite des préparatifs pour la tenue du référendum sur la Constitution, prévu le 1er novembre prochain. Lors d'une rencontre sur le rendez-vous référendaire, M. Zitouni a précisé que sa formation politique avait pris la décision de participer efficacement aux préparatifs pour le référendum sur la Constitution qui se tiendra le 1er novembre prochain, et "en toute impartialité" en faveur des intérêts du peuple, des priorités de l'Etat, de l'intérêt général et des aspirations des citoyens. Dans cette optique, le RND envisage d'œuvrer avec "toutes les potentialités du parti", parmi les universitaires et les jeunes, afin d'organiser un espace de sensibilisation quant à l'importance du référendum et à y prendre part efficacement, une fois l'essence de la Constitution vulgarisé aux citoyens. Pour M. Zitouni, la révision constitutionnelle "amorce l'édification de la nouvelle Algérie", et son parti "poursuivra son combat et contribuera, à travers ses militants et experts, à l'élargissement de l'action démocratique". Se félicitant de l'adoption par les députés de l'APN, à l'unanimité, du projet de révision de la Constitution, le président du parti a exprimé son vœu de voir tout de même le peuple algérien voter à la majorité écrasante sur ce document, affirmant que "chaque voix qui adhère à celle de la majorité, contribuera à fermer une des portes de la discorde (Fitna)".