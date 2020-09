REFERENDUM DU 1Er NOVEMBRE : Le mouvement El Islah décide de voter "Oui"

Le mouvement El Islah a décidé de voter "oui" à la révision de la Constitution soumise à référendum le 1er novembre, en ce sens où il "consacre l'Etat des droits et des libertés et les institutions légales dans le cadre d'un large consensus national", a indiqué un communiqué de cette formation politique. Lors de la 11e Université d'été du mouvement les 17 et 18 septembre en cours, le mouvement El Islah a tenu la 9e session ordinaire de son Conseil consultatif qui a "élaboré sa décision finale sur le référendum autour de la révision de la Constitution" et "la majorité écrasante a approuvé le vote en faveur du projet de révision de la Constitution soumis à référendum le 1e novembre", ajoute le communiqué. Le mouvement "est convaincu" que ce projet est digne d'une Constitution consensuelle et jette réellement les bases d'une Algérie nouvelle", et "consacre l'Etat des droits, des libertés et les institutions légales dans la cadre d'un large consensus, soutenu par une large base populaire", lit-on dans le communiqué.