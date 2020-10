REFERENDUM DU 1ER NOVEMBRE : Charfi assure de la transparence du scrutin

M. Charfi a affirmé sur les ondes de le radio nationale que les conditions du déroulement de la consultation populaire du 1er novembre "seront les mêmes que celles dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, marquées par la transparence et l'impartialité", précisant que les moyens matériels et logistiques nécessaires sont mobilisés pour que le référendum se déroule "dans la sérénité et la régularité". "Nous allons reprendre la même organisation et les mêmes procédures avec la possibilité du président de l'ANIE de suivre en direct le scrutin grâce au réseau de visioconférence mis en place à cette occasion, et ce qui nous permettra une plus grande réactivité et une prise en charge immédiate à d'éventuels problèmes qui peuvent se poser le jour du scrutin", a-t-il ajouté, appelant, à cette occasion les jeunes à participer dans l'encadrement des bureaux de vote et à être observateurs lors du scrutin. Evoquant la campagne référendaire qui débutera mercredi prochain, le président de l'ANIE a assuré que les créneaux d'expression "seront ouverts à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre le projet d'amendement de la Constitution", soulignant que cette démarche "reflète la nouvelle dynamique entamée depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 pour la consécration de "l'Algérie nouvelle qui est déjà en marche". Pour M. Charfi, "le premier caractère de la démocratie est de permettre la confrontation des idées et des avis, à travers un débat contradictoire pacifique, dans le respect, et dans lequel les intervenants doivent mettre l'intérêt de l'Algérie au-dessus tout", a-t-il souligné, rappelant qu'à la fin, c'est au peuple de trancher. Interrogé sur une éventuelle participation d'observateurs internationaux, il a considéré qu'"un Etat qui sollicite des observateurs internationaux n'exerce pas la plénitude de sa souveraineté", estimant qu'"il s'agirait d'une atteinte à la souveraineté nationale". Mettant l'accent sur l'importance d'assurer la crédibilité du référendum du 1er novembre, il a affirmé que "nous ferons tout notre possible pour le rétablissement de la confiance des citoyens envers les gouvernants, en renforçant les conditions d'organisation, de transparence et de la traçabilité".