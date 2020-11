REFERENDUM DU 1ER NOVEMBRE A MOSTAGANEM : 29% de participation avec un ‘’Oui’’ confortable

Ainsi, les 1346 bureaux de vote, répartis sur 336 centres du territoire Mostaganemois, sont restés ouverts paisiblement, de 8 heures du matin jusqu’à 19 heures du soir en ce 1er novembre 2020, pour permettre aux 489.839 inscrits d’accomplir le devoir électoral encadré par 15.000 agents, préalablement formés pendant un cycle de 3 jours, selon les dernières informations. En matière de sécurité sanitaire des personnes, outre les quantités importantes de produit de stérilisation-désinfection en gel hydro alcoolique, quelque 136.000 masques de protection ont été mis à la disposition des bureaux de vote, puisque le port est une obligation et que les récalcitrants à celles-ci se verront refuser l’accéder aux lieux, a-t-on appris. D’autre part, l'affluence a été un peu timide au début puis a connu un "pic" vers la fin de l'après-midi. Toutefois, il a été constaté l’absence totale des représentants de la société civile aux centres de vote, alors qu’ils étaient sensés être présents pour contrôler l’opération et sensibiliser les citoyens sur l’importance de ce rendez-vous électoral. Différemment de toutes les précédentes consultations populaires, celle de dimanche a donné les résultats avec une extrême rapidité et cela tient au fait que tout le processus électoral a été débarrassé préalablement de la gestion du Ministère de l’intérieur. Tout compte fait, des observateurs estiment que le faible taux avoisinant les 29% enregistré à la fermeture des bureaux de vote n’est pas une surprise en soi et a été quelque peu prévu car cette consultation populaire est venue dans une conjoncture assez particulière avec un « Oui », l’emportant haut la main selon les premières estimations en attendant la confirmation du Conseil constitutionnel. La sécurisation des lieux a été assurée convenablement et notamment, le respect des règles de prévention sanitaire contre la Covid-19, s’est déroulée selon les instructions officielles où les délégués locaux de l’agence nationale indépendante de surveillance des élections (ANIE) l’ont assurée en adéquation avec l’ordre moral et légal, avec toute la transparence et l’intégrité et la neutralité requise, selon les avis des votants et c’est ce qui a été apprécié par les électeurs. D’une manière générale, les Mostaganemois, comme à leur habitude, sont partis aux urnes dominés par une ambiance sereine et tout à fait calme aussi, beaucoup d’entre eux, disent avoir voté utile en plaçant leur confiance dans cette constitution revisitée et ce, afin de voir l'édification d’une « Algérie nouvelle », d’où sont bannis à jamais la « Hogra », l’exclusion, le clientélisme et le régionalisme. D’ores et déjà, les Mostaganemois se félicitent de cet acquis considéré comme début de la rupture avec les pratiques d’un passé récent..