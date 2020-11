REFERENDUM CONSTITUTIONNEL : Le Conseil constitutionnel valide les résultats du scrutin

Le Conseil constitutionnel a proclamé jeudi soir les résultats définitifs et officiels du référendum sur la révision de la Constitution qui s`est déroulé le 1er novembre 2020. Les résultats définitifs du scrutin annoncés par le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, s`établissent comme suit : Nombre d'inscrits au niveau national: 23 559 320.Nombre d'inscrits y compris ceux résidents l'étranger: 24 466 618. Nombre de voix exprimées au niveau national: 5 616 481. Nombre total de votants, y compris ceux résidant à l'étranger: 5 661 551. Taux de participation: 23,84%. Bulletins nuls: 637 308. Le nombre de voix exprimées: 5 024 239. Nombre de votants par Oui: 3 356 091, soit 66,80%. Nombre de votants par Non: 1 668 148, soit 33,20%. Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a affirmé jeudi que le référendum sur la révision de la Constitution, tenu le 1 er novembre, s'était déroulé dans de bonnes conditions. Lors de la proclamation jeudi des résultats définitifs de ce référendum, M. Fenniche a indiqué que "le conseil constitutionnel considère que ce référendum s'est déroulé dans de bonnes conditions et affirme la régularité et la transparence du référendum conformément aux garanties assurées par la Constitution, la loi organique relative au régime électoral et les textes réglementaires y afférents". A cette occasion, M. Fenniche a rendu hommage au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux différents corps de sécurité ayant veillé au bon déroulement de l'opération à la faveur d'un climat serein, en permettant aux Algériens d'exercer leur droit constitutionnel. Il s'est également félicité des efforts de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et de tous ceux qui ont veillé à la réussite de scrutin en dépit de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et le monde en raison de la propagation du nouveau coronavirus".