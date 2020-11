REFERENDUM CONSTITUTIONNEL A ORAN : Les Oranais ont voté le matin

Le wali d'0ran Messaoud Djari s'est rendu tôt le matin au CEM Maître Tiffani à St Eugène pour accomplir son devoir de citoyen, en présence des membres de la délégation qu'il dirigeait pour superviser les différents centres de vote. , la wilaya d'Oran compte selon l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 1055983 citoyens inscrits sur le fichier électoral, dont 501717 femmes et 554266 hommes. Le nombre des nouveaux inscrits s’élève à 17087 électeurs alors que celui des radiés est de 14668 personnes. Sur le plan organisationnel, tous les moyens humains et matériels ont été mis en place à travers les 9 daïras. Ils ont reçu mercredi dernier les bulletins de vote du siège de la wilaya. Le taux de participation au scrutin a été de l’ordre de 18%, alors qu’à 14h00, il était de l’ordre de 11,88 % et dans la matinée à 11h00, il était de l’ordre de 4,98%. A 14H00, la commune de Gdyel avait enregistré le plus grand taux de participation de la wilaya d’Oran 17,97% selon les statistiques annoncées par le bureau de wilaya de l’ANIE. Elle était suivie par la commune d’Arzew avec un taux de participation de 14,97 % et de la commune de Bethioua avec, 14,57%. Signalons que bon nombre d’électeurs n’ont pas trouvé leurs noms sur les listes électorales, n’ont pas voté. Il est à souligner que la liste électorale de la wilaya d’Oran compte 1 million 56 mille votants, répartis sur 296 centres de vote. Le chef lieu de commune de la daïra d’Oran, compte à lui seul 90 centres de vote et 935 bureaux de vote. Hormis le problème des personnes ne figurant pas sur les listes électorales qui sont reparties bredouilles, le vote s’est déroulé dans une bonne ambiance et une volonté des uns et des autres de montrer que le peuple est pour l’amendement de la constitution, le changement et la naissance de l’Algérie nouvelle. Le protocole sanitaire a été respecté dans les bureaux de vote .Le Dr Khouidmi, responsable de la commission sanitaire au niveau du bureau de wilaya d’Oran de l’ANIE, a déclaré, « En application au protocole sanitaire nous avons mis à la disposition des électeurs des masques de protection.».Interrogé sur le manquement au protocole sanitaire enregistré dans certains bureaux de vote, à l'image de celui de l'établissement du 20 août dans la cité Bel Air notre interlocuteur dira, « Nous sommes intransigeants avec les personnes défaillantes, les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des chefs de centres afin que les encadreurs et électeurs se conforment au protocole de prévention des mesures sanitaires contre la propagation du covid 19.»Les votants ont pu se procurer des masques de protection sur place avec un suivi rigoureux et la mise en place de gel hydro alcoolique dès l’entrée au bureau jusqu’à l’accomplissement de son vote et sa sortie, a conclu le Dr, Khouidmi. Le vote s’est achevé à 19h00 et l’Autorité nationale indépendante des élections n’a pas prolongé l’opération.