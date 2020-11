REFERENDUM CONSTITUTIONNEL A ORAN : 2500 policiers déployés pour sécuriser les centres de vote

Dans le cadre de l’amendement de la constitution dans la wilaya d’Oran, pas moins de 2500 agents de police ont été déployés pour assurer la sécurité des centres et bureaux de vote déployés à travers l’ensemble des 09 daïras de la wilaya d'Oran. Ce plan visait à assurer le bon déroulement de ce scrutin, avec la mobilisation d’équipes permanentes au niveau des centres, au nombre de 260 dont 89 situés au niveau du chef-lieu de la daïra d’Oran, et ce, avec l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées et la garantie à la fluidité du trafic routier en y associant des hélicoptères de la sûreté nationale. Mises en place depuis le début de la campagne référendaire, ces mesures se sont poursuivies jusqu’à la fin de cet événement avec la réquisition, des équipes de sécurité activant jour et nuit, renforcées par des hélicoptères de la sûreté de la wilaya notamment dans les métropoles et agglomérations dotées d’un nombre important de bureaux de vote. Assurant la sécurité des sièges concernés par le référendum avant même l’ouverture des portes, les unités des services de police ont également contribué à la sécurisation de l’escorte des urnes à l’issue du vote qui s’est déroulé dans des conditions sanitaires exceptionnelles et selon le protocole de prévention sanitaire , port de bavette obligatoire, gel et distanciation pour se protéger contre l’expansion du Coronavirus.