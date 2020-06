REFECTION ET POSE DE GAZON SYNTHETIQUE : Un retard considérable dans 18 stades à Mascara

L'opération rentre dans le cadre du programme du fonds de sécurité sociale et de solidarité pour l'année 2019 pour une enveloppe budgétaire, faut-il le rappeler, de 67 milliards 691 millions de centimes, répartis, selon la superficie du terrain et de l'état de son sol, et variant entre 3 milliards 200 millions de centimes à 4 milliards de centimes, dont 2 milliards 500 millions pour le terrain du stade Hassaine Lekhel de Tighennif dont les travaux nécessitent seulement la pose du tartan puisque la dalle en béton existe déjà, et ce, après la détérioration et l’enlèvement de l'ancienne pelouse posée en Mai 2003. Quatre entreprises sont chargées de ces opérations qui ont débuté le 23 Janvier à Oued-El-Abtal, Hachem, Sidi Kada, Maoussa et Khalouia, le 4 février à Oued Taria, Ain Fekan et Aouf, et le 3 du même mois pour les terrains de Zahana, Mocta-Douz, Sidi Abdelmoumen et Mohammadia (stade Kerroum Abdelkrim), par contre les stades de Tizi, Mamounia, Ain-Fares, Oggaz et Hacine attendent toujours le coup d'envoi des travaux. D'autres communes seront dans l'avenir, touchées par ce même programme. Le wali de la wilaya de Mascara Abdelkhalek Sayouda, dans une visite qui l'a conduit jeudi à travers certains stades des communes de l'est de la wilaya, s'est rendu compte du taux d'avancement de 50% à Sidi Kada, 70% à Hachem, 50% aussi à Khalouia et 20% à Oued-El-Abtal. Hormis ce dernier, le wali, a exhorté l'entrepreneur à ce que les trois autres projets soient réceptionnes fin juin courant, puisque le taux d'avancement au stade de Maoussa n'est qu'à 10%. Quant à celui de Tighennif, la pose du nouveau tapis est terminée et il ne manque que la réfection des vestiaires et la peinture entre autres, et il sera fin prêt avant la fin du mois en cours et pour le championnat dès sa reprise, le cas échéant.