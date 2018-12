REELUE, DIMANCHE, POUR UN 6EME MANDAT : La démocrate Hanoune, 24 ans, à la tête du PT

Alors que des changements ont bien été opérés à la tête des différents partis politiques , et même au niveau du parti unique , le FLN, et le vieux parti le FFS et les partis islamistes , le MSP , Ennahda, Islah et autres , la patronne du PT ne veut plus céder la place aux autres, à l’exception d’un "coup de redressement’’ qui n’est pas encore en vue ! Dimanche dernier, lors du 7e congrès du Parti des travailleurs (PT), Louiza Hanoune, a réapparu devant ses fidèles, membres du congrès, en oratrice musclée et ‘’démocrate déchainée’’ pour annoncer que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, fera des annonces importantes ce mercredi, après la signature de la loi de finances 2019. Une annonce qui a surpris plus d’un ! Comment la patronne du parti des travailleurs pourrait détenir une telle information que les partis proches du pouvoir n’en n’ont pas ? Vingt-quatre heures après, la prophétie de Louisa, qui s’avère une simple option pour siffler son entrée à la scène politique après des mois de silence et du coup charmer les médias en quête d’un scoop !Grisée par le plaisir du fauteuil , elle se rétracte sur ses déclarations et accuse les medias d’avoir déformé ses propos, précisant qu’elle n’avait fait aucune annonce dans ce sens, mais elle s’était référée à «certaines sources et cercles qui ont fait état des annonces que devrait faire le chef de l’Etat» au courant de cette semaine. En clair, Hanoune veut dire qu’elle s’est inspirée de rumeurs dans son discours ! Voilà la politicienne qui nous a habitués par ses plaidoiries pour que les jeunes reprennent le flambeau, elle refuse de donner le flambeau de son parti aux jeunes, elle signe et persiste pour diriger son parti pour un 6eme mandat consécutif. En éternelle présidente du parti politique, en éternelle députée, Louisa Hanoune est dans son 4eme mandat de députée, présidente « inamovible » de son parti, a passé 20 ans dans l'assemblée populaire algérienne.