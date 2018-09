REDJEM DEMOUCHE (SIDI BEL ABBES) : Une école primaire aux portes du désert

L'une des deux écoles primaires visitées dimanche dernier à Redjem Demouche, aux portes même du ''désert '', à 110 km à l'extrême sud-ouest de Sidi Bel Abbès, en l'occurrence "Karma Lareidj, comptant 07 salles de classes pédagogiques pour 310 élèves, serait en droit, par son style de construction, son confort, sa propreté et ses règles de rigueur et de discipline, de jouir de toutes les considérations et les sentiments de reconnaître que dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, le pari de la mise à niveau prônée par les hautes instances ,est d'ores et déjà gagné dans le secteur de l'Éducation Nationale. "Notre école, diront des institutrices visiblement satisfaites, a fait l'objet de louables travaux de rénovation que notre aimable maire, fiche technique à l'appui, avait quémandés au printemps 2015 à Mr Hattab ,ex-wali de Sidi Bel Abbes, en visite officielle dans notre commune pastorale". D'autres parents d'élèves renchérissent: "Chose promise, chose due; avec 500 millions de centimes accordés par l'ex-Wali que nous saluons au passage et la collaboration efficiente de notre P/APC, ayant brigué un second mandat, le défi a été bel et bien relevé: fruit de diverses opérations d'aménagement, voire de modernisation, l'école Karma Lareidj, en dépit du système de double vacation subi cette année, se voit dotée aujourd'hui, de toutes les commodités nécessaires à une bonne scolarité de nos progénitures qui devraient ''se sentir bien en classe pour apprendre mieux".