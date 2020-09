REDJEM DEMOUCHE (SIDI BEL ABBES) : Des bénéficiaires de lots à bâtir réclament les travaux de viabilisation

A Redjem Demmouche, 110 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, les bénéficiaires de 525 lots de terrain, dont 80% détiennent leurs titres de propriété, ne cessent de faire appel aux autorités locales, à leur tête le wali, de régler l'épineux problème relatif aux travaux de viabilisation. "Cela ferait des années que nous attendons désespérément ces travaux de viabilisation, des opérations constituant des démarches positives, en somme une action visant à viabiliser le terrain à bâtir attribué", diront certains plaignants. D'autres ajoutent:" Cette action de viabilisation de terrain consiste à le rendre au moins habitable en termes de confort matériel. Et ce confort matériel en question est un confort élémentaire. C'est à dire qu'il concerne directement le terrain en lui-même. Il ne s'agit donc pas d'un confort lié aux constructions projetées. C'est ce qui fonde d'ailleurs la principale différence entre la viabilité et la constructibilité du terrain. Le projet accuse un grand retard; à quand donc le dénouement ? Sollicité pour d'amples renseignements, le maire visiblement rassurant et voulant apaiser les esprits, souligne que les doléances des citoyens auraient été transmises aux responsables des services concernés de la wilaya.