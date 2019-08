RECUPERATION DES FONDS VOLES : Benflis propose des solutions

Dans un post publié, sur sa page Facebook, le président de Talai El Houriet, Ali Benflis, a proposé des solutions pour récupérer les fonds volés. « Il faut commencer par la mise en place de contacts officiels avec les Etats dont les enquêtes montrent qu’ils ont choisi un refuge pour les fonds de contrebande afin de les convaincre d’une coopération équitable avec l’Algérie », a écrit M. Benflis. « Ensuite, l’envoi d’une équipe de juges concernés afin de rencontrer leurs homologues dans les pays où les fonds sont disponibles pour déterminer les conditions de leur retour ; préparation et présentation de dossiers sérieux pour les partenaires étrangers dans les enquêtes, mise en œuvre des accords bilatéraux de coopération judiciaire ; recours à la convention internationale contre la corruption et enfin le recours à des bureaux internationaux spécialisés dans la recherche et l’enquête sur le trafic de fonds », a-t-il ajouté.