RECUPERATION DE 140 BOUTEILLES DE GAZ VOLEES : Arrestation de quatre malfaiteurs à Mascara

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Mascara ont arrêté 02 personnes âgées de 33 et 42 ans, accusées de détournement de deniers publics. Ces derniers auraient profité de leurs fonctions de gardiens dans l’activité de transport des bouteilles de Gaz de l’intérieur d’une entreprise publique et leurs ventes illégalement. Cinq autres personnes âgées de 24 et 66 ans sont arrêtées pour complicité, dissimulation de produits volés. En ce sens, 140 bouteilles furent récupérées par les éléments de la police, après avoir reçu une information qu’un chauffeur de l’Entreprise à bord d’un camion de la même unité procédait à la vente illégale de bouteilles de gaz butane. . Après des recherches effectuées par des policiers, le camion a été retrouvé au niveau du quartier de Sidi Said. Il s’est avéré que le complice était le gardien de l’entreprise et que ce jour, le camion transportait 30 bouteilles. Le conducteur fut amené au poste de police au niveau de la sixième sûreté urbaine pour enquête, où le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a dénoncé son complice âgé de 42 ans, gardien et également l’acheteur les bouteilles de Gaz volées, âgé de 40 ans qui a été arrêté à son tour. Cinq autres personnes sont arrêtées pour avoir acheté, les bouteilles de gaz du mis en cause. L’ensemble des personnes arrêtées ont été présentées par devant la justice où les deux principaux mis en cause ont été emprisonnées, quant aux autres ils seront convoquées pour une citation directe.