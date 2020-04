RECULE DE LA PANDEMIE COVID-19 : Le ministre de la Santé dit être optimiste

Le ministre de la Santé, la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, en visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour s’enquérir de la prise en charge des malades atteints du Coronavirus (Covid-19), a exprimé son optimisme quant à l’évolution de la pandémie dans le pays. M.Benbouzid, qui a visité le CHU Nedir Mohamed et l’hôpital de Tigzirt (Nord de la wilaya), a indiqué que "l’Algérie n’a pas connu le scénario catastrophe, prédit par de scientifiques pour le 15 avril, annonçant un pic de plusieurs dizaines de morts". Et d’ajouter : nous n’avons eu aucun décès, alors que nous étions à une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai donc l’espoir que le nombre des morts par Covid-19 se réduit ou même s’annule complètement et on pourra peut-être annoncer la décrue et pourquoi pas réduire le confinement et soulager l’économie". Il a rassuré que les dernières statistiques font ressortir une "nette stabilité" de la propagation de la pandémie, ajoutant que les mesures de lutte engagées par le gouvernement, l'observation des mesures de prévention et le confinement par les citoyens ont apporté des résultats. Il a saisi l’occasion pour remercier tous ceux parmi les comités de village et la société civile à Tizi-Ouzou et à travers tout le pays, qui contribuent à faire appliquer ces mesures de prévention.