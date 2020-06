REÇU PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE : Zeroual salue une solide volonté d'édifier un nouvel Etat

L'ancien président Liamine Zeroual a affirmé, avoir perçu chez le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "une forte et solide volonté d'édifier un nouvel Etat, rêve des valeureux Chouhada". Dans une déclaration à la presse à l'issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Zeroual a indiqué que "c’est en toute logique que je rends visite au président Tebboune car j'ai perçu chez lui, depuis sa campagne électorale à ce jour, une forte et solide volonté d'édifier un nouvel Etat". "Cet Etat, rêvé par les valeureux Chouhada, a été revendiqué par des millions d'Algériennes et d'Algériens lors de leur révolution pacifique, ô combien singulière", a précisé l'ancien président Zeroual. "En tant que citoyen, je m’enorgueillis chaque jour d’appartenir à ce grand peuple", a-t-il conclu. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi 15 juin 2020 à Alger, l’ancien président de la République Liamine Zeroual, selon un communiqué de la Présidence. L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République.