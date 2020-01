REÇU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : Le MAE égyptien souhaite le renforcement de la coopération

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri a réaffirmé jeudi à Alger la volonté de son pays de développer ses relations « historiques » avec l’Algérie et de dynamiser les différents mécanismes de coopération bilatérale. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Choukri a dit être porteur d’un message au Président Tebboune de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, dans lequel il « exprime le souhait de renforcer les relations historiques entre les deux pays et d’œuvrer à l’activation des différents mécanismes existants, dans le cadre du confortement des relations bilatérales afin de les hisser au niveau des aspirations des peuples algérien et égyptien ». Le ministre égyptien a transmis également les félicitations du président Al-Sissi au président Tebboune, à l’occasion de son élection président de la République, le 12 décembre dernier, exprimant « ses vœux » de prospérité et de bien-être au peuple algérien. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué « l’importance de la coordination entre les deux pays pour faire face aux défis communs en cette conjoncture », a ajouté M. Choukri.