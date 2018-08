RECRUTEMENT DE 11 000 NOUVEAUX ENSEIGNANTS : Benghebrit fait appel aux réservistes de 2017

Le ministère de l’Éducation nationale envisage dans quelques jours d’envoyer des convocations aux nouveaux enseignants inscrits sur la liste de réserve nationale, retenus lors du concours des enseignants de 2017 et de juin 2018, a révélé Ennahar Online. Quelques 11 000 postes vacants dans les trois paliers de l’éducation seront attribués aux nouveaux enseignants qui ont participé aux récents concours de recrutement, sachant que cette opération de recrutement concerne trente trois (33) directions de l’Éducation Nationale, ajoute la même source. Le ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec un certain nombre de responsables de l’éducation, ont réalisé une étude approfondie menée par les inspecteurs pour identifier le nombre de postes vacants, ce qui a incité le ministère à l’ouverture d’une plateforme électronique de recrutement. Dans une récente déclaration, la ministre de l’Éducation nationale avait annoncé le recrutement de quelque 300 enseignants d’amazigh, en prévision de la prochaine rentrée scolaire et ce dans le cadre de processus de la généralisation de l’enseignement tamazigh. Mme Benghabrit a, en outre, fait part de l’existence de quelque 49.000 postes d’enseignants du primaire à combler et 7.000 autres spécialités dans différents domaines. Par ailleurs, la ministre de l'éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a démenti, jeudi, avoir autorisé les inscriptions des enfants nés entre le 1er et le 31 mars 2013 en première année primaire pour la rentrée scolaire 2018-2019. Dans un message posté sur sa page Facebook, le ministère de l'éducation écrit "certains médias ont diffusé des informations relatant que le Ministère de l'éducation nationale a ordonné l'inscription automatique des enfants en première année nés entre le 1 janvier et le 31 mars 2013, la cellule de communication précise que la circulaire cadre du 24 juin 2018 rappelle que la scolarité obligatoire de l'année scolaire 2018/2019 aux enfants ayant atteint l'âge légal de scolarité (6 ans, c'est à dire les enfants nés entre 1 janvier 31 décembre 2012). En outre la disponibilité des places pédagogiques au niveau des circonscriptions déterminera la faisabilité du recours à la dérogation pour des enfants nés entre 1 janvier au 31 mars 2013".