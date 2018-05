RECRUTEMENT DANS L’EDUCATION : 347.000 candidats déjà inscrits

Plus de 347000 candidats se sont déjà inscrits pour le concours de recrutement de 8.586 postes d'enseignants et d'administrateurs ouverts par le secteur de l'éducation, a annoncé, mercredi, le conseiller au ministre de l'éducation nationale Mohamed Chaïb Draa Tani. Ce dernier a précisé sur les 347000 inscrits sur la plate forme et que 260000 ont déjà retiré leurs convocations pour passer les épreuves du concours de recrutement de 3778 enseignants du primaire dans les langues arabe, français et tamazight. Mohamed Chaïb Draa Tani, qui s'exprimait sur les ondes de la radio nationale, a assuré que toutes les dispositions pour le bon déroulement de ce concours fixé pour le 12 juin prochain et que les résultats un mois après soit le 11 ou 12 juillet. Le conseiller au ministre de l'éducation nationale a, par ailleurs, rappelé que 5 grades sont concernés par ce concours, à savoir, le professeur de l'enseignement primaire, le sous-intendant, l'intendant, le superviseur de l'éducation nationale, le conseiller à l'orientation et le laborantin.