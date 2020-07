RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS : Le ministère recourt aux listes de réserve

Le ministère de l’Education nationale a adressé lundi une correspondance aux directions de l’Education (DE) des wilayas autorisant le recours aux listes de réserve du concours de recrutement des enseignants organisé au titre de l’année scolaire 2017-2018. Conformément à la correspondance numéro 759, dont une copie est parvenue à l’APS, les DE des wilayas sont appelées, compte tenu de la propagation du coronavirus et ses conséquences négatives, à recourir aux listes d'attente du dernier concours de recrutement des professeurs, organisé en mars 2018, et ce, aux fins d’assurer le cadre pédagogique nécessaire à la scolarisation régulière des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. En vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc de "recourir à ces listes afin d’occuper les postes budgétaires dans la limite du besoin pédagogique de toutes les matières d’enseignement", a conclu la même source. Par ailleurs, le déroulement des examens du BAC et du BEM de cette année 2020 pose un réel problème aux autorités à cause de la situation épidémique du Coronavirus. Le Ministère de l’Education Nationale a mis en place une série de mesures préventives pour assurer le bon déroulement de ces épreuves. Le ministère de l’Éducation nationale avait arrêté le 15 juin dernier les dates des examens du Bac et du BEM pour l’année scolaire 2019- 2020. Pour l’examen du BAC, la date est fixée du 13 au 17 septembre prochain. Quant à l’examen du BEM, il se déroulera du 07 au 09 septembre 2020. A la lumière de cette décision, le Ministère de l’Education a annoncé une série de mesures préventives qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie.