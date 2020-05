RECRUTEMENT A SONATRACH : Le ministre de l’Energie dément tout favoritisme

Le ministre de l’Energie a démenti jeudi l’existence d’un quelconque népotisme ou passe-droit dans le recrutement à la Sonatrach, expliquant que seuls les critères techniques sont pris en considération. Mohamed Arkab, présent à l’APN dans le cadre des questions orales a assuré que Sonatrach reste déterminée à donner la chance à l’ensemble de la jeunesse algérienne en matière d’emploi "dans la mesure du nombre de postes nécessaires pour chaque région et pour chaque projet". "Chaque année, Sonatrach réalise des recrutements dans le respect des lois de la République en la matière", a-t-il assuré. A une autre question à propos d’un risque de coupure d’électricité pour les citoyens qui n’ont pas acquitté leurs factures, le ministre promet que Sonelgaz ne procédera pas à des coupures d’électricité concernant ses clients ne s’étant pas acquittés de leurs factures durant la période de confinement. "Sonelgaz a mis en place des mesures en ce sens car la santé du citoyen est prioritaire", a-t-il estimé, soulignant l’initiative de Sonelgaz en faveur de ses clients dans cette période de crise sanitaire. Par ailleurs, M. Arkab a évoqué le raccordement électrique et gazier des différentes communes du pays notamment au niveau des zones d’ombre. Dans ce cadre, il a indiqué que le ministère de l’Energie a lancé un projet d’envergure pour couvrir l’ensemble des régions du pays en réseau électrique et gazier, pour mettre en œuvre le concept de l’efficacité énergétique et pour la large utilisation des énergies renouvelables. "Les zones d’ombres recensées seront toutes raccordées aux réseaux électriques et gaziers en s’appuyant sur les techniques modernes et les énergies renouvelables", s'est-il engagé.