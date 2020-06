RECRUDESCENCE DU COVID-19 : L’indiscipline des citoyens pointée du doigt

En effet, dans une déclaration à la presse, le Dr Bekkat Berkani a déclaré que «C’est les citoyens, en ne respectant pas les mesures barrières préconisées par le Comité scientifique, qui sont responsables de la flambée constatée ces derniers jours dans certaines wilayas où le nombre de cas positifs a augmenté considérablement « ,a t-il déclaré dimanche dans les média. « Les derniers chiffres montrent en effet l’apparition de nouveau foyers infectieux, notamment dans les wilayas de Sétif, Biskra, Batna », indique Bekkat Berkani qui refuse néanmoins d y voir les symptômes de la fameuse « deuxième vague », tant redoutée par les experts. Face à la désinvolture des citoyens, il ne préconise rien moins qu’un durcissement des sanctions contre les contrevenants avec des amendes plus fortes contre ceux qui ne portent pas, dans les espaces publics, la bavette et n’observent pas la distance physique. Des rotations plus intenses des services de police et de gendarmerie dans les quartiers, les cités, les villages pour rappeler l’obligation des mesures barrières, propose le président du Conseil de l’Ordre des médecins qui rappelle que « le virus est local dés lors que nos frontières sont hermétiquement fermées. » Pour rappel, la pandémie du coronavirus (Covid-19) s’amplifie de jour en jour dans la wilaya de Sétif, les médecins et les autorités sanitaires de la wilaya tirent la sonnette d’alarme, une hausse inquiétante du nombre de personnes atteintes et de décès enregistrés lors des derniers jours. Selon les spécialistes la courbe ascendante des victimes de la pandémie dans la wilaya est due à l’indiscipline des citoyens, “La situation est certes maîtrisée mais nous devons agir face aux commerçants qui ne respectent pas les lois. J’ai demandé au directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de ne pas recevoir les commerçants qui ne respectent pas la loi”, déclare le wali de Sétif. Une augmentation significative du bilan du Covid-19 à Sétif, le nombre de personnes testées positives a dépassé les 1 300 avec pas moins de 102 personnes décédées dont 5 depuis lundi dernier au niveau du CHU et des cinq hôpitaux de la wilaya de Sétif, ajoute la même source. Le CHU a enregistré 101 nouveaux cas positifs et 2 décès.