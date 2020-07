RECRUDESCENCE DES CAS DE CORONAVIRUS EN ALGERIE : Benbouzid écarte le retour au confinement

En effet, M. Benbouzid a fait savoir que « le recours au confinement total n’est pas une chose facile, et il n’est pas dans notre agenda actuellement ». La difficulté du retour au confinement total réside dans son impact sur l’économie et les citoyens selon lui. D’autant plus que cette décision de revient pas uniquement au ministère. Or, le ministre a réaffirmé que l’éventualité d’un recours au confinement régional au niveau des communes ou Daïras, en cas d’une propagation importante du virus, est toujours de vigueur. Pour endiguer la propagation du virus, le ministre insiste, une fois de plus, sur la nécessité du port du masque. À ce propos, il a indiqué avoir noté, lors de sa récente visite dans la wilaya de Sétif, que 80 % de la population ont respecté cette mesure. Ce qui est rassurant et largement suffisant selon lui. D’ailleurs, pour le ministre de la Santé, il n’est pas nécessaire que la totalité des citoyens portent un masque de protection, 70 à 80% est largement suffisant. Par ailleurs, le ministre a retoqué le dépistage de la Covid-19 par scanner, estimant que l’analyse n’était pas toujours probante à 100%, l’examen pouvant capter des altérations pulmonaires dues à des inflammations «qui ne sont pas forcément liées au Covid-19» a-t-il expliqué. Evoquant, enfin, le taux de mortalité, en hausse, Benbouzid, s’il l’impute à diverses raisons, n’en a pas moins pointé une négligence fatale du port de masque dans les espaces publics et la rue. Pour rappel, le nouveau bilan du coronavirus, présenté ce dimanche, par le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie, a fait état de 441 nouveaux cas et 311 nouvelles guérisons. Le total des cas confirmés est passé à 15941 avec les 441 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures, selon le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar.