RECONDUCTION DU CONFINEMENT : Les autorisations exceptionnelles de circulation prolongées

La wilaya d'Alger a annoncé que les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par ses services et circonscriptions administratives resteront en vigueur, suite à la reconduction du confinement pour une durée de dix (10) jours supplémentaires. "Suite à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement partiel pour une durée de 10 jours supplémentaires en vertu des dispositions du décret exécutif n 20-182 du 9 juillet 2020, portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19, le wali d'Alger informe l’ensemble des citoyennes et citoyens que le confinement partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, sera reconduit pour la durée sus indiquée", indique un communiqué de la wilaya publié sur sa page Facebook. "A cet effet, le wali d'Alger informe de l'ensemble des autorités et organismes publics et privés ainsi que toutes les personnes ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le 15 mai 2020 par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger que ces dernières demeurent de vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles", précise la même source. Soulignant "l’interdiction, pour une durée de 10 jours, de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers le territoire de la wilaya d’Alger, excepté le transport de personnels et de marchandises", la wilaya d’Alger rappelle "la suspension de l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends dans le territoire de la capitale, excepté des taxis". La même source met l'accent sur l'impératif du "strict respect par les citoyens de toutes les mesures préventives décrétées par les autorités sanitaires, notamment le port du masque de protection, l’application des mesures d’hygiène et la distanciation sociale pour faire face à la pandémie".