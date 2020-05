RECONDUCTION DU CONFINEMENT : Les autorisations exceptionnelles de circulation prolongées

La wilaya d'Alger a annoncé dans un communiqué que les autorisations exceptionnelles liées aux activités de transport et à la circulation pendant la période de confinement délivrées par ses services et circonscriptions administratives "seront prolongées et resteront en vigueur, sans besoin d'en délivrer de nouvelles" et ce, suite à la reconduction du confinement jusqu'au 13 juin. «Suite à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires dans la plupart des wilayas du pays pour faire face à la pandémie de Covid-19, à partir de la date du 30 mai jusqu’au 13 juin de 17h00 à 07h00, le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyennes et citoyens à travers la wilaya que le confinement sanitaire sera reconduit pour une durée de 15 jours », ajoute le communiqué. «Les autorisations exceptionnelles délivrées, du 15 au 30 mai, par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux personnels des organismes et établissements, publics et privés, pour les activités de transport durant la période du confinement demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles», précise la même source. Le wali d’Alger «appelle l’ensemble des habitants ainsi que les visiteurs de la capitale au strict respect de toutes les mesures préventives dictées par les autorités sanitaires, notamment le port du masque de protection, l’application des mesures d’hygiène et la distanciation physique pour faire face à la pandémie et partant préserver la santé publique », conclut le document.