RECLAMANT LE CHANGEMENT : Les étudiants marchent à nouveau

Quelques milliers d’étudiants issus de différentes facultés d’Alger, ont pacifiquement marché ce mardi, comme les deux précédentes fois, pour réclamer le départ de « tous les hommes du système ». En effet, ni le jeûne, par ce mois de Ramadhan, ni la chaleur ne semble entamer la détermination des étudiants. Comme tous les mardis, ils ont une nouvelle fois occupé les rues d’Alger, à l’instar d’autres wilayas dont Oran et Tizi Ouzou, pour crier haut et fort leur rejet irréversible du système politique en place. Tel un leitmotiv, les mêmes slogans-revendications reviennent chaque semaine encore. Ils sont à chaque fois adaptés à l’actualité de la semaine. Ainsi, après « vous avez pillé le pays, voleurs ! », « Algérie libre et démocratique », « Système dégage ! », « ce pays est le nôtre et on fera ce qu’on voudra », la foule ajoute cette fois-ci « il n'y aura pas d'élections yal issabate ». Devant le siège de l’’APN, les manifestants dont beaucoup étaient drapés de l’emblème national, ont rejeté l’élection présidentielle du 4 juillet, appelant à une transition avec « une personnalité consensuelle ». « Les étudiants sont conscients, ils refusent la bande », dans cette manifestation de « Soumoud » (Résistance), qui a vu toutes les villes universitaires du pays y prendre part.