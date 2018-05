RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Les Algériens, les meilleurs mathématiciens d’Afrique

“Ce leadership est le reflet du niveau de compétence atteint par les mathématiciens algériens au double plan continental et mondial”, a estimé Bebbouchi Rachid, également vice-président de l’Union des mathématiciens africains, dans une déclaration à l’APS en marge du 4ème Congrès des mathématiciens algériens, organisé à la Faculté des Sciences de l’université de Boumerdes.Il a, néanmoins, déploré la “méconnaissance de ces réalisations” par les spécialistes du domaine et le large public en général, plaidant pour la mise en place d’“un climat propice” susceptible d’aider à remédier à cette situation, à travers notamment l’organisation de congrès et la diversification des activités de proximité dans ce domaine. Il s’agit également, a souligné M. Bebbouche, de “l’institution d’une politique interne qui va inciter le plus grand nombre possible de mathématiciens algériens à adhérer à notre société, tout en garantissant la meilleure représentation aux chercheurs aux plans interne et externe». Le recteur de l’université de Boumerdes, Abdelhakim Bentelis, a indiqué que le Congrès des mathématiciens algériens (CMA’2018) est le 4ème du genre, après celui de CMA’2012 qui s’est déroulé à Annaba, le CMA’2014 abrité à Tlemcen, et le CMA’2016 organisé à Batna. Pour rappel, la Société mathématique d’Algérie a été créée en 1988 sous l’appellation Association mathématique d’Algérie, avant de prendre son nom actuel en 2010. Elle compte près de 470 adhérents sur un total de 2000 chercheurs dans le domaine des mathématiques, recensés à l’échelle nationale.