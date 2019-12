RECHERCHE DANS 22 AFFAIRES DE VOL : Un individu écroué à Oran

Les éléments de la brigade de recherches et d'investigations BRI 1 de la police judiciaire (PJ) de la sûreté d'Oran ont mis fin à la cavale d’une personne âgée de 26 ans. Cette dernière faisant 31 victimes est impliquée dans 22 affaires de vol commis dans certaines régions de l’Oranie, dont Oran, tout en étant recherchée par plusieurs sûretés urbaines,. Son arrestation est intervenue suite à des informations parvenues aux services de la police judiciaire, portant sur les agissements d’un jeune qui cambriolait des appartements et volait également les intérieurs des véhicules. Après une enquête et des investigations le mis en cause a été interpellé à bord d’une voiture de marque ‘’polo’’, dans laquelle il a été trouvé plusieurs accessoires, des plaques d'immatriculation de véhicules de différentes marques, des outils lui permettant d’ouvrir des voitures, des vêtements volés…. Après vérification des empreintes relevées sur les scènes des vols avec des moyens techniques et scientifiques modernes , les enquêteurs sont parvenus à déterminer que les empreintes du mis en cause étaient identiques à celles prélevées sur les scènes de crime. Présenté par devant le tribunal compétent, ce dernier a été placé en détention. Smain